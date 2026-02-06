В 2025 году Силы обороны Украины провели три наступления — Сырский
- В течение 2025 года Силы обороны Украины провели три успешные наступательные операции, две из которых развернулись на территории Белгородской и Курской областей РФ, а третья — на Добропольском направлении.
- По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти действия позволили сорвать планы врага по захвату Донецкой области и созданию "буферных зон".
Силы обороны Украины в течение 2025 года провели три наступательные операции, две из которых состоялись на территории России.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время встречи с журналистами 6 февраля.
Наступательные операции ВСУ в 2025 году
По словам главнокомандующего ВСУ, в 2025 году Силы обороны Украины провели две наступательные операции в Белгородской и Курской областях Российской Федерации.
Третья операция состоялась на Добропольском направлении.
— Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон, — утверждает главнокомандующий ВСУ.
6 февраля Сырский сообщил, что в Украине планируют усилить контроль за состоянием учебных центров, а также качеством подготовки в учебных центрах и боевых бригадах.