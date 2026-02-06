У 2025 році Сили оборони України провели три наступи — Сирський
- Протягом 2025 року Сили оборони України провели три успішні наступальні операції, дві з яких розгорнулися на території Бєлгородської та Курської областей РФ, а третя — на Добропільському напрямку.
- За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці дії дозволили зірвати плани ворога щодо захоплення Донеччини та створення "буферних зон".
Сили оборони України протягом 2025 року провели три наступальні операції, дві з яких відбулися на території Росії.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі із журналістами 6 лютого.
Наступальні операції ЗСУ в 2025 році
За словами головнокомандувача ЗСУ, у 2025 році Сили оборони України провели дві наступальні операції у Бєлгородській та Курській областях Російської Федерації.
Третя операція відбулася на Добропільському напрямку.
– Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області та створення так званих буферних зон, – стверджує головнокомандувач ЗСУ.
6 лютого Сирський повідомив, що в Україні планують посилити контроль за станом навчальних центрів, а також якістю підготовки у навчальних центрах і бойових бригадах.