Сили оборони України протягом 2025 року провели три наступальні операції, дві з яких відбулися на території Росії.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі із журналістами 6 лютого.

Наступальні операції ЗСУ в 2025 році

За словами головнокомандувача ЗСУ, у 2025 році Сили оборони України провели дві наступальні операції у Бєлгородській та Курській областях Російської Федерації.

Третя операція відбулася на Добропільському напрямку.

– Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області та створення так званих буферних зон, – стверджує головнокомандувач ЗСУ.

6 лютого Сирський повідомив, що в Україні планують посилити контроль за станом навчальних центрів, а також якістю підготовки у навчальних центрах і бойових бригадах.

