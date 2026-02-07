В Киеве и большинстве регионов Украины – аварийные отключения света из-за атаки РФ
- Россия осуществляет массированную атаку на энергосистему Украины.
- В большинстве регионов введены аварийные отключения света.
- Графики почасовых отключений электроэнергии временно не действуют.
Россия осуществляет очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины, в результате чего в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго и энергетической компании ДТЭК.
Аварийное отключение электроэнергии в Украине 7 февраля: что известно
В Укрэнерго заявили, что в результате повреждений, нанесенных врагом, в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
Энергетики отметили, что восстановительные работы начнут сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
Кроме того, в компании подчеркнули, что ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют.
В частности, в компании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения электроэнергии применяются в Киеве.
Аналогичные ограничения введены также в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Николаевской, Ровенской, Черкасской, Тернопольской и других областях.
Аварийные отключения электричества отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В Укрэнерго отмечают, что российская атака на энергетику Украины до сих пор продолжается.