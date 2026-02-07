Взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области гремели в течение всей ночи 7 февраля.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Взрывы в Бурштыне 7 февраля: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 февраля крылатые ракеты летели курсом на Бурштын.

После этого местные жители услышали серию из не менее шести взрывов в Бурштыне в течение ночи.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях с электроснабжением, поскольку атака врага по энергетической инфраструктуре продолжается, и призвал жителей по возможности запастись водой.

По словам Онищук, взрывы в Бурштыне прогремели в результате атаки на энергетический объект.

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что речь идет о Бурштынской ТЭС.

— Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на данный момент по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений, — добавил Шмыгаль.

В частности, в Ивано-Франковской области одновременно применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Кроме того, зафиксированы повреждения домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.

На данный момент официальной информации о пострадавших в результате взрывов в Бурштыне 7 февраля не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

