У Києві та більшості регіонів України – аварійні відключення світла через атаку РФ
- Росія здійснює масовану атаку на енергосистему України.
- У більшості регіонів запроваджені аварійні відключення світла.
- Графіки погодинних знеструмлень тимчасово не діють.
Росія здійснює чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України, унаслідок чого в більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго та енергетичній компанії ДТЕК.
Аварійне відключення електроенергії в Україні 7 лютого: що відомо
В Укренерго заявили, що внаслідок пошкоджень, завданих ворогом, у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Енергетики зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Крім того, в компанії наголосили, що раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють.
Зокрема в компанії ДТЕК повідомили, що екстрені відключення електроенергії застосовуються в Києві.
Аналогічні обмеження введені також у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій, Миколаївській, Рівненській, Черкаській, Тернопільській та інших областях.
Аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В Укренерго зазначають, що російська атака на енергетику України досі триває.