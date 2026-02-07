Росія здійснює чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України, унаслідок чого в більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго та енергетичній компанії ДТЕК.

Аварійне відключення електроенергії в Україні 7 лютого: що відомо

В Укренерго заявили, що внаслідок пошкоджень, завданих ворогом, у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Енергетики зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Крім того, в компанії наголосили, що раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють.

Зокрема в компанії ДТЕК повідомили, що екстрені відключення електроенергії застосовуються в Києві.

Аналогічні обмеження введені також у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій, Миколаївській, Рівненській, Черкаській, Тернопільській та інших областях.

Аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго зазначають, що російська атака на енергетику України досі триває.

