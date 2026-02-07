В Киевской области продолжается сложная ситуация с электроснабжением в результате системных ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре.

Для поддержки населения в регионе функционируют 530 пунктов несокрушимости, которые круглосуточно принимают людей и предоставляют базовые услуги.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Сейчас смотрят

Какая ситуация в Киевской области

— Враг продолжает системные атаки объектов энергетической и тепловой инфраструктур, стремясь оставить население без света и тепла — базовых человеческих потребностей. Последствия этих ударов ощутимы — электроэнергии, к сожалению, в общей системе все меньше, и в ближайшие дни острый дефицит сохранится и будет существенно ощутим, — написал Калашник в Telegram.

По его словам, власти уделяют особое внимание социально уязвимым группам населения.

Одинокие пожилые люди уже получили более десяти тысяч тепловых наборов. Ежедневно жителям области предоставляют около 22 тыс. порций горячей пищи.

Также в регионе продолжают работу 530 пунктов несокрушимости, которые принимают граждан в любое время суток.

Для обеспечения доступа к ним приняли решение о смягчении требований комендантского часа.

Альтернативные источники питания для инфраструктуры

По словам Калашника, вся критическая инфраструктура Киевской области (котельные, системы водоснабжения и медицинские учреждения) перешла на альтернативные источники питания.

Речь идет о когенерационных установках, генераторах и солнечных электростанциях. Благодаря этому область имеет возможность поддерживать подачу электроэнергии бытовым потребителям.

Глава ОВА подчеркнул необходимость сокращения потребления электроэнергии в общинах.

Среди необходимых мер — отключение уличного освещения и рекламной подсветки, сокращение освещения в местах общего пользования и ограничение работы лифтов в многоэтажных домах.

— Мы должны меньше потреблять и больше генерировать, чтобы дать больше света в каждый дом, — отметил он.

Калашник также предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом.

— Большинство базовых станций мобильных операторов обеспечены и аккумуляторами, и генераторами. В то же время из-за чрезмерной нагрузки на сети во время длительных отключений качество мобильного интернета может ухудшаться, — отметил он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.