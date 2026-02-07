У Київській області триває складна ситуація з електропостачанням унаслідок системних ударів по енергетичній і тепловій інфраструктурі.

Для підтримки населення в регіоні функціонують 530 пунктів незламності, які цілодобово приймають людей і надають базові послуги.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Яка ситуація у Київській області

– Ворог продовжує системні атаки об’єктів енергетичної та теплової інфраструктур, прагнучи залишити населення без світла й тепла – базових людських потреб. Наслідки цих ударів відчутні – електроенергії, на жаль, в загальній системі все менше, і найближчими днями гострий дефіцит зберігатиметься та буде суттєво відчутним, – написав Калашник у Telegram.

За його словами, влада приділяє окрему увагу соціально вразливим групам населення.

Самотні літні люди вже отримали понад десять тисяч теплових наборів. Щодня жителям області надають близько 22 тис. порцій гарячої їжі.

Також у регіоні продовжують роботу 530 Пунктів незламності, які приймають громадян у будь-який час доби.

Для забезпечення доступу до них ухвалили рішення про пом’якшення вимог комендантської години.

За словами Калашника, вся критична інфраструктура Київщини (котельні, системи водопостачання та медичні заклади) перейшла на альтернативні джерела живлення.

Йдеться про когенераційні установки, генератори й сонячні електростанції. Завдяки цьому область має змогу підтримувати подачу електроенергії побутовим споживачам.

Очільник ОВА наголосив на потребі зменшення споживання електроенергії в громадах.

Серед необхідних заходів – вимкнення вуличного освітлення й рекламної підсвітки, скорочення освітлення у місцях загального користування та обмеження роботи ліфтів у багатоповерхових будинках.

– Маємо менше споживати й більше генерувати, аби дати більше світла в кожну оселю, – зазначив він.

Калашник також попередив про можливі перебої з мобільним інтернетом.

– Більшість базових станцій мобільних операторів забезпечені і акумуляторами, і генераторами. Водночас через надвелике навантаження на мережі під час тривалих відключень якість мобільного інтернету може погіршуватись, – зауважив він.

