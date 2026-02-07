В ближайшие дни ситуация с электроснабжением в Украине будет оставаться чрезвычайно сложной, особенно в Киеве и Киевской области.

Во время последней масштабной атаки враг повредил энергообъекты в ряде областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Ситуация с электроснабжением будет сложной

— Сегодня ночью Россия снова массированно ударила по объектам критической инфраструктуры — более 400 дронов и около 40 ракет, — сообщил Кулеба.

Он отметил, что после удара по Бурштынской ТЭС без тепла остались 82 дома в Ивано-Франковской области.

Из-за атаки на Добротворскую ТЭС без отопления остаются 59 домов в Добротворе на Львовщине. Восстановительные работы продолжаются.

Кулеба сообщил, что состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий обстрелов энергетических объектов.

Из-за повреждения высоковольтных подстанций пришлось вынужденно разгрузить АЭС.

Сейчас в большинстве областей действуют аварийные отключения. На всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.

Самая сложная ситуация – в Киеве и области

— Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми, – говорится в сообщении Минэнерго.

По словам Кулебы, в ближайшие дни ситуация с электроснабжением по стране будет сложной, особенно в Киеве и Киевской области.

Сейчас жители Киева получают электроэнергию на короткий промежуток времени – полтора-два часа.

Энергетики делают все возможное для балансировки системы. Город разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе.

Кулеба добавил, что в Киеве уже функционируют более 3 300 пунктов несокрушимости, в том числе при поддержке ответственного бизнеса.

Продолжается восстановление теплоснабжения в 1 126 многоквартирных домах Киева. Для этого задействовано почти 200 бригад – около тысячи специалистов, в частности из Укрзализныци и других регионов.

Утром компания Укрэнерго сообщила, что Россия осуществляет очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины, в результате чего в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.

Экстренные отключения были применены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Николаевской, Ровенской, Черкасской, Тернопольской и других областях.

