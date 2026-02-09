Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично изменила приговор народному депутату Украины, признанному виновным в вымогательстве и получении взятки в размере $85 тыс., назначив четыре года лишения свободы.

Гунька приговорили к четырем годам заключения

Хотя пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС прямо не называет имя Анатолия Гунька, однако украинские журналисты сообщают, что речь идет именно о нем. Народного депутата взяли под стражу прямо в зале суда.

Отмечается, что суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание – семь лет тюремного заключения с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества и лишением права занимать определенные категории должностей на три года.

– По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения, апелляционные жалобы стороны защиты удовлетворила частично. Приговор ВАКС изменен в части правовой квалификации действий обвиняемого и назначения ему наказания, – говорится в сообщении.

В Апелляционной палате ВАКС сообщили, что действия Анатолия Гунька переквалифицировали на ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) действующего Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде четырех лет тюремного заключения с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. В остальной части приговор оставили без изменений.

Как отметили в Апелляционной палате ВАКС, решение вступило в законную силу с момента его оглашения. В то же время его можно обжаловать в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

Фото: Апелляционная палата ВАКС

