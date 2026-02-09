Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково змінила вирок народному депутату України, якого визнали винним у вимаганні та отриманні хабара в розмірі $85 тис., призначивши чотири роки позбавлення волі.

Гунька засудили до чотирьох років ув’язнення

Хоча пресслужба Апеляційної палати ВАКС прямо не називає ім’я Анатолія Гунька, проте українські журналісти повідомляють, що йдеться саме про нього. Народного депутата взяли під варту прямо в залі суду.

Зазначається, що суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання – сім років тюремного ув’язнення з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна та позбавленням права обіймати певні категорії посад на три роки.

– За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення, апеляційні скарги сторони захисту задовольнила частково. Вирок ВАКС змінено в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого та призначення йому покарання, – йдеться у повідомленні.

В Апеляційній палаті ВАКС повідомили, що дії Анатолія Гунька перекваліфікували на ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) чинного Кримінального кодексу України.

Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади, терміном на три роки. В іншій частині вирок залишили без змін.

Як зазначили в Апеляційній палаті ВАКС, рішення набрало законної сили з моменту його проголошення. Водночас його можна оскаржити до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду.

Фото: Апеляційна палата ВАКС

