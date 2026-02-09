Энергосистема Украины во вторник и среду будет функционировать по сложным графикам из-за низких температур. В светлую часть суток ее частично поддерживает производство электроэнергии от солнечных электростанций.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба.

Как будет работать энергосистема Украины во вторник и среду

В совещании приняли участие представители энергетических компаний, Министерства развития, а также руководство областей и столицы.

— Вторник и среда из-за низких температур пройдут по сложным графикам, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация, — отметил министр.

Во время заседания рассмотрели вопрос справедливого распределения электроэнергии между потребителями.

Чтобы обеспечить равные условия для всех, государство усиливает контроль. Госэнергонадзору поручили провести соответствующие проверки.

— Также пересматриваем перечень объектов критической инфраструктуры. Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты — они в первую очередь будут обеспечены электроэнергией. Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами, — говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что в понедельник в хабы Министерства энергетики поступило 14 грузов гуманитарной помощи от международных партнеров. Общий вес оборудования составляет 78 тонн.

Среди доставленного — пять силовых трансформаторов из Азербайджана и десять мощных генераторов из Италии.

Вскоре в Украину должна прибыть помощь от Европейского Союза, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.

Напомним, вчера Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике остается сложной после массированной атаки России 7 декабря. Продолжается восстановление поврежденных объектов.

8 декабря Киев получил дополнительные 9 МВт мощности.

