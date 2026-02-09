Во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности.

Графики отключений света по всей Украине

Как сообщили в Укрэнерго, причина введения графиков – последствия российских ракетно-дроновых обстрелов энергетических объектов Украины.

— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.

В энергетической компании призвали потреблять электричество экономно, когда оно появится по графику.

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии, которые будут действовать завтра в Киевской области.

Графики отключения света в Днепре и области

Как будут отключать электроэнергию завтра в Днепропетровской области, можно узнать из графиков ДТЭК.

Графики отключения света в Одесской области

Компания ДТЭК опубликовала графики ограничения подачи электроэнергии, которые будут действовать завтра, 10 февраля, в регионе.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов заявил, что объекты украинской атомной генерации, связанные с атомными станциями, остаются постоянными мишенями российских войск.

Глава государства подчеркнул, что нужно больше защиты и коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе.

Вчера министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике остается сложной после массированной атаки России 7 декабря.

По его словам, 8 февраля Киев получил дополнительные 9 МВт генерации.

