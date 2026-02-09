Енергосистема України у вівторок та середу функціонуватиме за складними графіками через низькі температури. У світлу частину доби її частково підтримує виробництво електроенергії від сонячних електростанцій.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу.

Як працюватиме енергосистема Україні у вівторок та середу

У нараді взяли участь представники енергетичних компаній, Міністерства розвитку, а також керівництво областей і столиці.

– Вівторок та середа через низькі температури пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація, – зазначив міністр.

Під час засідання розглянули питання справедливого розподілу електроенергії між споживачами.

Щоб забезпечити рівні умови для всіх, держава посилює контроль. Держенергонагляду доручили провести відповідні перевірки.

– Також переглядаємо перелік обʼєктів критичної інфраструктури. Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією. Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами, – йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що у понеділок до хабів Міністерства енергетики надійшло 14 вантажів гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Загальна вага обладнання становить 78 тонн.

Серед доставленого – п’ять силових трансформаторів з Азербайджану та десять потужних генераторів з Італії.

Скоро має прибути до України допомога від Європейського Союзу, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.

Нагадаємо, учора Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною після масованої атаки Росії 7 грудня. Триває відновлення пошкоджених об’єктів.

8 грудня Київ отримав додаткових 9 МВт потужності.

