По состоянию на понедельник, 9 февраля, теплоснабжение на Троещине в Киеве восстановлено.

Об этом сообщила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум.

— Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывали на Троещине – одном из районов Киева, который больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено, — сообщила она в Facebook.

По словам чиновницы, восстановление теплоснабжения стало результатом круглосуточной работы аварийных бригад.

В составе 176 бригад работают 840 рабочих. Для помощи привлекли 83 бригады из других областей, работников предприятий Киева и Укрзализныци. Всего 345 человек.

— В то же время важно понимать: даже после возобновления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться — иногда это занимает несколько дней. Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях, — добавила она.

Несмотря на восстановление тепла, ситуация в Киеве остается сложной. По состоянию на утро 8 февраля из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела без отопления оставалось 1 126 домов в Дарницком и Днепровском районах.

В настоящее время бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что после атаки РФ на Киев в ночь на 3 февраля Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения. На ее восстановление может уйти не менее двух месяцев.

