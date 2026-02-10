В Киеве почти 1,4 тыс. многоквартирных домов остаются без теплоснабжения после массированных российских атак.

Обновленные данные 10 февраля сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

Обновлено 10 февраля.

Сколько домов в Киеве без отопления 10 февраля

Мэр Киева Виталий Кличко 10 февраля сообщил, что более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах пока невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Еще 200 домов в разных районах тоже без тепла.

По словам Кличко, 10 февраля Киевсовет для поддержки жителей Киева должен принять решение о предоставлении займа для покупки генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения.

Большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для закупки автономных источников питания.

— Поэтому речь идет о предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева, — подчеркнул городской голова.

Эти ссуды будут исключительно на генераторы. Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Ссуду будут предоставлять под 0% годовых сроком до одного года.

Также 10 февраля городские депутаты должны принять решение о предоставлении единовременной материальной помощи в размере 40 тыс. грн киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в результате аварии на инженерных сетях, вызванной атаками врага.

Напомним, что накануне после селектора по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что 9 февраля в Киеве без отопления было более 1,4 тыс. многоквартирных домов.

Президент анонсировал увеличение объема программы тепловых пакетов. По его словам, в ближайшее время людям будут раздавать 40 тыс. таких пакетов – больше всего именно в Киеве.

8 февраля в Киеве отменили аварийные отключения электроснабжения, сообщили в компании ДТЭК. Там рассказали, что столица вернулась к временным графикам отключений света.

