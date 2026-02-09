Станом на понеділок, 9 лютого, теплопостачання на Троєщині у Києві відновлено.

Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

– Разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побували на Троєщині – одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено, – повідомила вона у Facebook.

За словами посадовиці, відновлення теплопостачання стало результатом цілодобової роботи аварійних бригад.

У складі 176 бригад працюють 840 робітників. Для допомоги залучили 83 бригади з інших областей, працівників підприємств Києва та Укрзалізниці. Загалом 345 людей.

– Водночас важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися – інколи це займає кілька днів. Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах, – додала вона.

Попри відновлення тепла, ситуація у Києві залишається складною. Станом на ранок 8 лютого через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу без опалення залишалося 1 126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.

Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що після атаки РФ на Київ у ніч проти 3 лютого Дарницька ТЕЦ зазнала критичних ушкоджень. На її відновлення може піти щонайменше два місяці.

