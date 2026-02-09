Потери врага на 9 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 250 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 447-е сутки полномасштабной войны превысили 1,246 млн.

Сейчас смотрят

Потери врага на 9 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек;
  • танков – 11 654 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 013 (+3);
  • артиллерийских систем – 37 056 (+12);
  • РСЗО – 1 637;
  • средств ПВО – 1295;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413);
  • крылатых ракет – 4 270 (+1);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 552 (+113);
  • специальной техники – 4 069.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1447-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 9 февраля 2026 – ситуация на фронте
Війна в Україні

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.