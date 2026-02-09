Потери врага на 9 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 250 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 447-е сутки полномасштабной войны превысили 1,246 млн.

Потери врага на 9 февраля 2026 года

личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек;

танков – 11 654 (+3);

боевых бронированных машин – 24 013 (+3);

артиллерийских систем – 37 056 (+12);

РСЗО – 1 637;

средств ПВО – 1295;

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413);

крылатых ракет – 4 270 (+1);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 77 552 (+113);

специальной техники – 4 069.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1447-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

