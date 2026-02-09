Анастасия Кожушко, редактор ленты
Потери врага на 9 февраля: уничтожено 1250 окупантов и 12 артсистем
Потери врага на 9 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 1 250 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 447-е сутки полномасштабной войны превысили 1,246 млн.
Потери врага на 9 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек;
- танков – 11 654 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 013 (+3);
- артиллерийских систем – 37 056 (+12);
- РСЗО – 1 637;
- средств ПВО – 1295;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413);
- крылатых ракет – 4 270 (+1);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 552 (+113);
- специальной техники – 4 069.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1447-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
