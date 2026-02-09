За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 312 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно последним данным, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и произвел 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 9 февраля 2026

Ситуация в Украине на 9 февраля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес трех авиаударов применив шесть управляемых авиабомб, совершил 78 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипко и в сторону Фиголовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел 22 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шейковки, Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в районе Орехово-Василовки.

В Константиновском направлении враг совершил 32 атаки, вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Новоалександровка Гришино, Новый Донбасс.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня провел восемь атак, в районе Привилегии и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов — в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Железнодорожного, Леноконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили пять атак противника в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

Потери врага на 9 февраля 2026 года

личного состава – около 1 247 580 (+1 250) человек;

танков – 11 654 (+3);

боевых бронированных машин – 24 013 (+3);

артиллерийских систем – 37 056 (+12);

РСЗО – 1 637;

средств ПВО – 1295;

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 962 (+413);

крылатых ракет – 4 270 (+1);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 77 552 (+113);

специальной техники – 4 069.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1447-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.