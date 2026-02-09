Втрати ворога на 9 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 250 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 447-му добу повномасштабної війни перевищили 1,247 млн.

Втрати ворога на 9 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб;

танків – 11 654 (+3);

бойових броньованих машин – 24 013 (+3);

артилерійських систем – 37 056 (+12);

РСЗВ – 1 637;

засобів ППО – 1 295;

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413);

крилатих ракет – 4 270 (+1);

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 552 (+113);

спеціальної техніки – 4 069.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1447-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

