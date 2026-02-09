Втрати ворога на 9 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 250 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 447-му добу повномасштабної війни перевищили 1,247 млн.

Втрати ворога на 9 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб;
  • танків – 11 654 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 013 (+3);
  • артилерійських систем – 37 056 (+12);
  • РСЗВ – 1 637;
  • засобів ППО – 1 295;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413);
  • крилатих ракет – 4 270 (+1);
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 552 (+113);
  • спеціальної техніки – 4 069.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1447-му добу.

Війна в Україні

