Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 9 лютого: знищено 1 250 окупантів та 12 артсистем
Втрати ворога на 9 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 250 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 447-му добу повномасштабної війни перевищили 1,247 млн.
Втрати ворога на 9 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб;
- танків – 11 654 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 013 (+3);
- артилерійських систем – 37 056 (+12);
- РСЗВ – 1 637;
- засобів ППО – 1 295;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413);
- крилатих ракет – 4 270 (+1);
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 552 (+113);
- спеціальної техніки – 4 069.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1447-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
