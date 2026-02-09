Объекты украинской атомной генерации, в частности, инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями российских войск. Мир должен действовать, чтобы обеспечить большую защиту.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов.

Зеленский о целях России

На селекторе Зеленский подробно обсудил с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем ситуацию с атомной генерацией.

Сейчас смотрят

– Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в частности инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. Это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас, – считает президент.

По мнению Зеленского, нужно больше защиты и коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе.

Зеленский о ситуации в регионах

По словам президента, были доклады по ситуации в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Отдельно они обсудили ситуацию в Херсонской области, где шесть населенных пунктов региона остаются в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников. В результате этого возникают чрезвычайно сложные обстоятельства для восстановления, отметил Зеленский.

Он утверждает, что областные власти должны обеспечить дополнительную защитную и восстановительную работу в этом направлении.

Зеленский отметил, что были доклады также по Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черновицкой областям.

Президент поблагодарил всех, кто работает над масштабированием трансграничного сотрудничества с Румынией, чтобы увеличить объемы возможного импорта электроэнергии в Украину.

Зеленский об усилении ПВО

Кроме этого, Зеленский обсудил с командующим Воздушными силами ВСУ и министром обороны выполнение партнерами наших договоренностей по поставке ракет для противовоздушной обороны.

По его мнению, должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров.

– Все институты государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усиливают результат российских ударов, – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что должны быть четкие ответы на каждую российскую попытку сломать Украину.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.