Об’єкти української атомної генерації, зокрема, інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями російських військ. Світ має діяти, щоб надати більше захисту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

Зеленський про цілі Росії

На селекторі Зеленський детально обговорив з міністром енергетики України Денисем Шмигалем ситуацію з атомною генерацією.

Зараз дивляться

– Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, зокрема, інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. Це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз, – вважає президент.

На думку Зеленського, потрібно більше захисту та комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу.

Зеленський про ситуацію у регіонах

За словами президента, були доповіді по ситуації у Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Окремо вони обговорили ситуацію на Херсонщині, де шість населених пунктів регіону залишаються у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників. Внаслідок цього виникають надзвичайно складні обставини для відновлення, зазначив Зеленський.

Він стверджує, що обласна влада повинна забезпечити додаткову захисну та відновлювальну роботу в цьому напрямі.

Зеленський зазначив, що були доповіді також по Миколаївській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Львівській і Чернівецькій областях.

Президент подякував усім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну.

Зеленський про посилення ППО

Крім цього, Зеленський обговорив з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами наших домовленостей щодо постачання ракет для протиповітряної оборони.

На його думку, повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів.

– Всі інституції держави повинні максимально включитися, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що мають бути чіткі відповіді на кожну російську спробу зламати Україну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.