Мужчины, достигшие 60-летнего возраста, могут служить по контракту в ВСУ. Соответствующий указ №108/2026 подписал президент Владимир Зеленский.

Военная служба мужчин от 60 лет: детали указа

Данный указ вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

Документ определяет порядок прохождения контрактной службы мужчинами в возрасте от 60 лет во время военного положения.

Он также уточняет процедуры, связанные с обучением, назначением, перемещением и увольнением военнослужащих.

— Лица в возрасте от 60 лет, которые во время действия военного положения в соответствии с частью десятой статьи 20 закона Украины О воинской обязанности и военной службе принимаются на военную службу по контракту сроком на 1 год, — говорится в указе.

Указ предусматривает возможность продления такого контракта еще на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения контракты расторгаются досрочно. Военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с частью пятой статьи 26 закона Украины.

На военную службу по контракту могут принимать лиц в возрасте от 60 лет, которые по состоянию здоровья признаны годными военно-врачебными комиссиями. Для этого необходимо письменное согласие командира воинской части.

Если кандидат претендует на контракт офицерского состава, его кандидатуру согласовывает Генеральный штаб ВСУ или соответствующий орган военного управления.

После принятия на службу лиц старше 60 лет устанавливается испытательный срок продолжительностью два месяца.

Если в течение этого срока выявляется несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, а военнослужащий увольняется.

Отбор военнослужащих для направления в другие военные формирования осуществляется совместно с Министерством обороны Украины на основании запросов руководителей соответствующих формирований.

Напомним, в соответствии с законом №13229, принятым Верховной Радой в июле 2025 года, граждане Украины, достигшие предельного возраста, но были уволены со службы после 1 января 2015 года, могут заключать контракт и служить в должностях рядового, сержантского, старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава.

Для назначения на офицерскую должность обязательно согласие Генерального штаба ВСУ.

