Чоловіки, які досягли 60-річного віку, можуть служити за контрактом у ЗСУ. Відповідний указ №108/2026 підписав президент Володимир Зеленський.

Військова служба чоловіків від 60 років: деталі указу

Даний указ вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.

Документ визначає порядок проходження контрактної служби чоловіками віком від 60 років під час воєнного стану.

Зараз дивляться

Він також уточнює процедури, пов’язані з навчанням, призначенням, переміщенням та звільненням військовослужбовців.

– З особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 закону України Про військовий обов’язок і військову службу приймаються на військову службу за контрактом строком на 1 рік, – йдеться в указі.

Указ передбачає можливість продовження такого контракту ще на один рік.

У разі припинення або скасування воєнного стану контракти розриваються достроково. Військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до частини п’ятої статті 26 закону України.

На військову службу за контрактом можуть приймати осіб віком від 60 років, які за станом здоров’я визнані придатними військово-лікарськими комісіями. Для цього необхідна письмова згода командира військової частини.

Якщо кандидат претендує на контракт офіцерського складу, його кандидатуру погоджує Генеральний штаб ЗСУ або відповідний орган військового управління.

Після прийняття на службу осіб віком понад 60 років встановлюється випробувальний термін тривалістю два місяці.

Якщо під час цього терміну виявляється невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.

Добір військовослужбовців для направлення до інших військових формувань здійснюється разом із Міністерством оборони України на підставі запитів керівників відповідних формувань.

Нагадаємо, відповідно до закону №13229, ухваленого Верховною Радою у липні 2025 року, громадяни України, які досягли граничного віку, але були звільнені зі служби після 1 січня 2015 року, можуть укладати контракт і служити на посадах рядового, сержантського, старшинського складу, а також молодшого і старшого офіцерського складу.

Для призначення на офіцерську посаду обов’язкова згода Генерального штабу ЗСУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.