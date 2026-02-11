Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до нового раунду переговорів зі США щодо припинення війни з Росією.

Переговори щодо завершення війни

За його словами, зустріч може відбутися вже у вівторок або середу наступного тижня, однак участь Росії в перемовинах на території США поки залишається під питанням.

В інтерв’ю Bloomberg глава держави зазначив, що серед ключових тем – територіальне питання та ініціатива США щодо створення вільної економічної зони як буферу на сході Донбасу.

Водночас він визнав, що така ідея не викликає ентузіазму ані в Києві, ані в Москві.

– Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони – ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими – давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати, – сказав Зеленський у телефонному інтерв’ю в Києві у вівторок, хоча й не виключав такої можливості.

За словами президента, попередній раунд переговорів за участі українських, російських та американських представників в Абу-Дабі був конструктивним.

Він припустив, що за умови доброї волі сторін війна може завершитися протягом кількох місяців.

Одним із найбільш складних питань залишається статус Донбасу. Київ наполягає на збереженні контролю над своєю територією та розглядає варіант розміщення військ уздовж лінії фронту.

Зеленський підкреслив, що позиція США щодо контролю над потенційною буферною зоною має бути чітко визначена.

– Якщо це наша територія – а це наша територія то країна, чия це територія, повинна нею керувати, – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що адміністрація США прагне узгодити та підписати всі документи одночасно.

В Україні ж остаточне рішення щодо можливої мирної угоди має бути схвалене або парламентом, або на всеукраїнському референдумі.

– Поки що ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння, – сказав Зеленський.

Окрему увагу під час попередніх консультацій приділили механізмам припинення вогню та можливому моніторингу за участі США.

Водночас сторони поки не змогли узгодити остаточні формулювання.

– У росіян одне формулювання, у нас інше, у американців третє. Є розуміння того, що моніторинг буде, але також є розуміння того, що потрібно більше працювати над формулюванням та деталями, – додав він.

До складу української делегації на наступні перемовини увійде міністр економіки Олексій Соболєв.

Планується обговорення післявоєнного економічного відновлення та так званого пакета процвітання зі США.

Водночас Зеленський наголосив на серйозних фінансових викликах, що стоять перед державою.

За його словами, навіть використання заморожених російських активів не покриє довгострокових потреб у відбудові, соціальних витратах і підтримці обороноздатності.

Крім того, через російські удари по енергетичній інфраструктурі Україна втратила до 10 гігават генеруючих потужностей, що спричиняє щоденний дефіцит електроенергії на рівні 5–6 гігават у години пікового навантаження.

Частину пошкоджених об’єктів не вдасться відновити до наступного опалювального сезону.

Джерело : Bloomberg

