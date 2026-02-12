Силы обороны в ночь на 12 февраля поразили с помощью ракет FP-5 Фламинго арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе Котлубаня Волгоградской области России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Были зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией, однако все масштабы ущерба все еще уточняются.

Ракета Фламинго: характеристики

Фотожурналист Ефрем Лукацкий, побывавший на месте производства, сообщил у себя в Facebook, что Украина производит дальнобойную ракету Фламинго с дальностью более 3 тыс. км.

По его словам, ракеты Фламинго производит одна из ведущих оборонных компаний страны – Fire Point. Их уже якобы запустили в серийное производство.

Осенью 2024 года президент Владимир Зеленский, представляя План устойчивости, поставил задачу изготовить 3 тыс. крылатых ракет в течение 2025 года.

Один из украинских высокопоставленных чиновников в комментарии Forbes Ukraine отмечал, что государство имеет все возможности для производства такого количества ракет, нужны только контракты на закупку.

Военный портал Defence Express сообщает, что по техническим характеристикам и внешнему виду ракета Фламинго и ракета FP-5 от компании Milanion Group идентичны, поэтому эксперты считают, что речь идет об одной и той же разработке.

Ракета Фламинго, или FP-5, по дальности полета и размеру боевой части в два раза мощнее Tomahawk.

Модель ракеты в начале февраля 2025 года показывала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, которая проходила в ОАЭ.

Defence Express обнародовал характеристики FP-5, которая, с высокой вероятностью, является ракетой Фламинго:

дальность – 3 тыс. км;

время в воздухе – более 4 часов;

максимальная скорость – 950 км/ч;

крейсерская скорость – 850–900 км/ч;

размах крыла – 6 метров;

максимальный взлетный вес – 6 тонн;

вес боевой части – 1 тонна.

Ракета Фламинго цена

Поскольку это чувствительная военная разработка, официальных данных о цене ракеты Фламинго в открытом доступе нет. Также на сайте Milanion Group нет никаких упоминаний о Фламинго.

