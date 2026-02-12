Сили оборони в ніч проти 12 лютого уразили за допомогою ракет FP-5 Фламінго арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі Котлубаня Волгоградської області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

Були зафіксовані потужні вибухи на території об’єкту з подальшою вторинною детонацією, однак усі масштаби збитків все ще уточнюються.

Ракета Фламінго: характеристики

Фотожурналіст Єфрем Лукацький, який побував на місці виробництва, повідомив у себе у Facebook, що Україна виробляє далекобійну ракету Фламінго з дальністю понад 3 тис. км.

За його словами, ракети Фламінго виготовляє одна з провідних оборонних компаній країни – Fire Point. Їх уже нібито запустили у серійне виробництво.

Восени 2024 року президент Володимир Зеленський, презентуючи План стійкості, поставив завдання виготовити 3 тис. крилатих ракет упродовж 2025 року.

Один із українських високопосадовців у коментарі Forbes Ukraine зазначав, що держава має всі можливості для виробництва такої кількості ракет, потрібні лише контракти на закупівлю.

Військовий портал Defence Express повідомляє, що за технічними характеристиками та зовнішнім виглядом ракета Фламінго та ракета FP-5 від компанії Milanion Group ідентичні, тож експерти вважають, що йдеться про одну й ту саму розробку.

Ракета Фламінго, або FP-5, за дальністю польоту та розміром бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk.

Модель ракети на початку лютого 2025 року показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.

Defence Express оприлюднив характеристики FP-5, яка, з високої ймовірністю, є ракетою Фламінго:

дальність – 3 тис. км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – 6 метрів;

максимальна злітна вага – 6 тонн;

вага бойової частини – 1 тонна.

Ракета Фламінго ціна

Оскільки це чутлива військова розробка, офіційних даних про ціну ракети Фламінго у відкритому доступі немає. Так само на сайті Milanion Group немає жодних згадок про Фламінго.

