В Министерстве экономики Украины сообщили об обновленном подходе к работе программы Национальный кэшбэк, которая разделена на отдельные этапы с различными условиями использования средств. Ключевое изменение касается именно сроков, в которые украинцы должны потратить уже начисленный кэшбэк.

До какого срока нужно использовать кэшбэк за апрель и предыдущие месяцы

В ведомстве подчеркнули, что деньги, начисленные в рамках программы за апрель или предыдущие периоды, необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

Речь идет о средствах, которые уже находятся или еще поступят на счета пользователей в рамках первого этапа программы. В частности, выплаты за апрельские покупки украинцы получат в конце мая — и именно эти средства также подпадают под ограниченный срок использования до конца июня.

Таким образом, фактически все начисления первого этапа имеют одинаковое условие: их нужно потратить до 30.06.2026.

Сгорит ли кэшбэк, если его не использовать до конца июня

В Министерстве экономики рассказали, что будет с накопленным национальным кэшбэком, если его не использовать до конца июня.

В ведомстве отметили, что неиспользованные средства после истечения установленного срока не останутся на счетах пользователей.

Если кэшбэк, начисленный в рамках первого этапа, не будет потрачен до 30 июня 2026 года, он автоматически аннулируется и возвращается в государственный бюджет.

Иными словами, после истечения срока такие средства фактически «сгорают», и восстановить их или использовать позже уже будет невозможно.

С 1 июля стартует новый этап программы

Начиная с 1 июля 2026 года, программа переходит на новый этап работы. Он продлится до 30 апреля 2028 года.

Все средства, начисленные до 30 июня 2026 года, подпадают под правило ограниченного срока использования. Если их не потратить вовремя — они аннулируются.

Зато выплаты, которые будут начислены уже после запуска нового этапа, можно потратить позже. Их будут выплачивать в обычном порядке в конце каждого месяца, и они не привязаны к “короткому” дедлайну первого этапа.

