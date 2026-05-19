Этот месяц дал изменения в динамике в пользу Украины, поскольку удается больше сохранять позиции и наносить впечатления по важным объектам в России. Особенно значительным является влияние дальнобойных ударов против России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 19 мая 2026 года.

Зеленский об ударах по России

– Несколько вещей за этот день важно сказать. Был доклад наших военных: главнокомандующий Александр Сырский и Генеральный штаб – Андрей Гнатов. О нашей фронтовой активности, действиях против оккупанта и российских штурмах, – заявил Зеленский.

По словам президента, этот месяц дал изменения в динамике в пользу Украины, в частности, ВСУ больше сохраняют позиций и наносят поражений.

Сейчас смотрят

Особенно значительным является влияние дальнобойных атак против России, сказал Зеленский. Как отметил президент, сегодня он утвердил планы по украинской дальнобойности на июнь.

По мнению Зеленского, необходимо творчески развить украинские дальнобойные удары, которые показали свою силу в мае. Президент Украины поблагодарил всех наших воинов за меткость.

Кроме того, они обсудили ситуацию на фронте, в частности, на Покровском, Константиновском, Харьковском и Запорожском направлениях по ключевым деталям.

Президент рассказал, что определил решения, которые нужно реализовать, поэтому Украина будет увеличивать поставки средств в войска под эти запросы.

Владимир Зеленский добавил, что наземные роботизированные комплексы, дроны и отдельное финансирование боевых бригад остаются неизменными приоритетами Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.