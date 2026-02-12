В ночь на 12 февраля российские войска осуществили массированный обстрел гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки зафиксированы отключения электроэнергии и нарушения теплоснабжения в столице, Одесской, Днепропетровской и других областях.

О ситуации в энергосистеме сообщили вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, а также первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме после ночного обстрела: что известно

По словам Алексея Кулебы, этой ночью враг целенаправленно бил по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры.

Под массированными ударами оказались Киев, Одесская область, Днепр, Сумская область и другие регионы.

В столице основной целью атаки снова стали теплогенерирующие объекты.

В результате удара теплоснабжение приостановлено для около 2 600 жилых домов в нескольких районах Киева.

Еще более 1 100 домов остаются без тепла из-за предыдущих массированных обстрелов и критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. В то же время водоснабжение и водоотведение в городе работают.

В Одессе из-за отключения электроэнергии без водоснабжения остались около 300 тыс. человек, без тепла — почти 200 домов.

Продолжаются работы по запуску систем, где это возможно, привлекаются резервные источники питания.

В Днепре в результате массированной атаки прекращено теплоснабжение для около 10 тыс. абонентов.

Сейчас запускают альтернативные источники тепловой энергии и блочно-модульные котельные для учреждений социальной сферы.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов подтвердил, что ночью РФ осуществила массированный обстрел энергетической инфраструктуры страны.

Из-за этого обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве. Также зафиксированы нарушения теплоснабжения в столице и Днепре.

По его словам, ликвидация последствий атак продолжается. Энергетики работают над возвращением в строй поврежденного оборудования.

Отдельно отмечается, что из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются некоторые населенные пункты Закарпатской области — там бригады облэнерго восстанавливают линии.

По всей Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В отдельных регионах вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии.

