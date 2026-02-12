По состоянию на обед 12 февраля энергетикам удалось вернуть свет для 100 тыс. семей в Киеве после массированной атаки РФ.

Об этом сообщает ДТЭК.

Какова ситуация с электричеством в Киеве 12 февраля 2026 года

По данным энергетиков, Деснянский район возвращается к временным графикам. В ДТЭК поблагодарили жителей столицы за поддержку.

До этого, утром 12 февраля, в компании сообщали о том, что из-за массированной атаки РФ 107 тыс. семей в Киеве остались без электричества.

– Энергетики сразу же подключили объекты критической инфраструктуры. В Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения электричества, для других жителей Киева применяются временные графики, – говорится в сообщении.

Позже в ДТЭК уточнили, что смогли вернуть свет для 25 тыс. семей, но еще более 100 тыс. продолжают оставаться без света.

– Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, – подытожили в компании.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после массированной атаки прошлой ночью в результате повреждения объектов критической инфраструктуры еще почти 2 600 столичных домов оказались без тепла.

– Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. Коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома, – рассказал мэр.

Кроме того, по словам Кличко, более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Он пояснил, что туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно.

Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска осуществили атаку на Киев. В результате удара повреждены жилые застройки в трех районах города.

Источник: ДТЭК, Виталий Кличко

