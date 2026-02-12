Воздушные силы ВСУ сообщили о масштабной комбинированной атаке РФ в ночь на 12 февраля (с 18:00 11 февраля). Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Днепр и Одесса.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 февраля: что известно

Противник применил 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 из Брянской, Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, была выпущена управляемая авиационная ракета Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой области.

Также враг атаковал 219 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Гвардейского.

Около 150 из них — Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 213 воздушных целей:

15 баллистических ракет Искандер-М /С-300;

1 управляемую ракету Х-59/69;

197 ударных БПЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 9 ракет и 19 дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 14 локациях.

В частности, в ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев баллистическим вооружением и беспилотниками.

По уточненным данным, по состоянию на 08:10 повреждения зафиксированы на трех локациях в Днепровском и Дарницком районах. В результате атаки пострадали два человека: 45-летний мужчина со взрывной травмой и 20-летняя девушка с резаной раной кисти.

После массированной атаки почти 2 600 столичных домов остались без теплоснабжения. Речь идет о многоэтажках в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Более 1 100 домов в Деснянском и Дарницком районах до сих пор без тепла еще после предыдущих обстрелов — из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель пока невозможно.

Также 107 тысяч семей временно остались без электроснабжения. Больше всего пострадал Деснянский район.

Ночью 12 февраля враг также атаковал Днепр ударными беспилотниками.

В результате атаки в одном из районов Днепра повреждены частные дома и автомобили, возник пожар, который ликвидировали спасатели.

В результате атаки ранения получили четверо детей, среди них младенец и 4-летняя девочка.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве оставались несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1450-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

