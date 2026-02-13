Более трех четвертей (75,2%) опрошенных украинцев уверены, что Россия в случае подписания мира нарушит возможное соглашение и нападет на Украину, как только будет иметь такую возможность. Этот показатель стал самым высоким за весь период наблюдений.

Такие данные опубликовал Киевский безопасностной форум (КБФ) по результатам социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Опрос украинцев о мирных соглашениях с Россией: о чем свидетельствуют результаты

Отмечается, что опрос охватывал вопросы ожиданий украинцев относительно завершения войны, доверия к государству, другим странам и международным институтам, а также устойчивости домохозяйств в условиях атак на энергетическую инфраструктуру.

Недоверие к мирным соглашениям с Россией растет – только 9,9% украинцев убеждены, что обе стороны будут пытаться соблюдать условия мира.

Также, если сравнивать с предыдущими периодами, можно заметить рост недоверия к возможным мирным соглашениям – весной 2025 года его демонстрировали 66,5% респондентов, в сентябре 2025 года – 64,2%. Таким образом, показатель вырос на 8,7 процентных пункта с апреля-мая 2025 года.

Еще более двух третей украинцев (69,6%) убеждены, что даже если Украина выведет войска со всей территории Донецкой и Луганской областей, россиян это не остановит – они продолжат агрессию. Не согласны с ними только 19,6% респондентов, еще 10,8% затруднились ответить.

Что нужно для мирного соглашения Украины с РФ: мнение украинцев

По мнению опрошенных украинцев, среди минимально необходимых условий заключения мирного соглашения с РФ — освобождение Украины от российских войск в границах 1991 года (33,2%), еще 25,5% считают, что достаточно вернуть территории хотя бы в пределах на 24 февраля 2022 года.

И только 3,7% опрошенных допускают полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

Отмечается, что требования к условиям мира со стороны украинцев изменились. Ранее поддержку возвращения к границам 1991 года выражали 51,5% в июне 2024 года, теперь же речь идет о 33,2%.

Однако доля тех, кто допускает фиксацию границ по линии фронта, выросла с 9,4% в июне 2024 года до 23,5% в феврале 2026 года.

Опрошенные украинцы, помимо прочего, категорически не согласны уступать ключевые аспекты возможного мирного соглашения.

Из них 73,1% считают, что нельзя уступать реальные гарантии безопасности Украине, 73,3% – помощь в экономическом восстановлении Украины, 72% – ответственность РФ за военные преступления, 69,3% – взыскание с россиян репараций в пользу Украины.

Также 62,7% считают, что нельзя уступать контроль Украины над Донбассом.

Относительно евроатлантической интеграции мнения разделились почти поровну – 47,9% считают, что нельзя уступать курс Украины на членство в ЕС, тогда как 40,2% допускают такой компромисс.

Вступлением в НАТО готовы поступиться 38,3%, а 48,6% – не готовы.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоится очередной этап трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

