Россия использует тему мирных переговоров по Украине как инструмент политических манипуляций, не имея намерения прекращать войну.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет Службы внешней разведки Эстонии.

Россия пытается выиграть время переговорами

В документе указано, что Кремль сохраняет долгосрочные военные цели в войне против Украины, а усиление риторики относительно переговоров является тактическим шагом.

— Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в своей войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее усиление риторики мирных переговоров — это лишь тактика, чтобы выиграть время, — говорится в отчете.

По данным разведки, Москва поручила государственным учреждениям демонстрировать открытость к сотрудничеству с США.

Основной целью является восстановление полноценных двусторонних отношений, что может облегчить доступ к санкционным товарам, восстановить прямое авиасообщение и создать новые возможности для операций влияния.

Разведка также считает, что Кремль стремится представить себя ответственной ядерной державой и использовать это для начала более широких переговоров по безопасности, в частности по ограничению деятельности НАТО.

Экономические и военные расчеты Москвы

В отчете отмечается, что ослабление санкций является критически важным для российской экономики, которая сталкивается с сокращением добычи нефти, ростом стоимости кредитов и низким уровнем инвестиций.

Разведка считает, что военно-промышленный комплекс РФ и в дальнейшем будет представлять угрозу даже после возможного заключения мирного соглашения, а Москва может готовиться к новым конфликтам.

В то же время экономическая ситуация в России ухудшается: наблюдается падение потребительских настроений, а внутри правящей элиты усиливаются разногласия по поводу экономической политики.

Полный экономический коллапс при этом оценивается как маловероятный.

