Понад три чверті (75,2%) опитаних українців впевнені, що Росія у разі підписання миру порушить можливу угоду та нападе на Україну, щойно матиме таку можливість. Цей показник став найвищим за весь період спостережень.

Такі дані опублікував Київський безпековий форум (КБФ) за результатами соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Опитування українців про мирні угоди з Росією: про що свідчать результати

Зазначається, що опитування охоплювало питання очікувань українців стосовно завершення війни, довіри до держави, інших країн та міжнародних інституцій, а також стійкості домогосподарств в умовах атак на енергетичну інфраструктуру.

Зараз дивляться

Недовіра до мирних угод з Росією зростає – лише 9,9% українців переконані, що обидві сторони намагатимуться дотримуватися умов миру.

Також, якщо порівнювати з попередніми періодами, можна помітити зростання недовіри до можливих мирних угод – навесні 2025 року її демонстрували 66,5% респондентів, у вересні 2025-го – 64,2%. Тож показник зріс на 8,7 відсоткових пункти з квітня-травня 2025 року.

Ще понад дві третини українців (69,6%) переконані, що навіть якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької та Луганської областей, росіян це не зупинить – вони продовжать агресію. Не згодні з ними лиш 19,6% респондентів, ще 10,8% важко відповісти.

Що потрібно для мирної угоди України з РФ: думка українців

На думку опитаних українців, серед мінімально необхідних умов укладання мирної угоди з РФ є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року (33,2%), ще 25,5% вважають, що достатньо повернути території хоча б у межах на 24 лютого 2022 року.

І лише 3,7% опитаних припускають повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адмінкордонів.

Зазначається, що вимоги до умов миру з боку українців змінилися. Раніше підтримку повернення до кордонів 1991 року висловлювали 51,5% у червні 2024 року, тепер же йдеться про 33,2%.

Однак частка тих, хто припускає фіксацію кордонів по лінії фронту, виросла з 9,4% у червні 2024 року до 23,5% у лютому 2026 року.

Опитані українці, крім іншого, категорично не згодні поступатися ключовими аспектами можливої мирної угоди.

З них 73,1% вважають, що не можна поступитися реальними гарантіями безпеки Україні, 73,3% – допомогою в економічному відновленні України, 72% – відповідальністю РФ за воєнні злочини, 69,3% – стягненням з росіян репарацій на користь України.

Також 62,7% вважають, що не можна поступатися контролем України над Донбасом.

Стосовно євроатлантичної інтеграції думки розділилися майже порівну – 47,9% вважають, що не можна поступитися курсом України на членство в ЄС, а 40,2% допускають такий компроміс.

Вступом до НАТО готові поступитися 38,3% і 48,6% – не готові.

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбудеться черговий етап тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.