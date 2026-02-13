Для большинства выпускников 11-х классов национальный мультипредметный тест (НМТ) — это стандартный путь к поступлению в университет. Но это не единственный вариант. Украинская система поступления предусматривает несколько альтернатив, которые позволяют стать студентом без результатов НМТ.

Разберемся, возможно ли поступление без НМТ 2026 и как в таком случае происходит зачисление.

Обязательно ли сдавать НМТ в 2026 году

НМТ не является обязательным для выпускников, которые после школы не планируют поступать в университет.

Куда можно поступить без НМТ в 2026 году:

в колледжи,

специализированные предвысшие,

профессионально-технические учебные заведения

Для поступления обычно достаточно школьного аттестата или прохождения собеседования. Сам аттестат выдают без результатов НМТ, на основе годовых оценок.

Результаты тестирования, как правило, не нужны и для поступления в зарубежные университеты. Большинство иностранных заведений имеют собственные требования к абитуриентам и не требуют украинского НМТ, хотя отдельные вузы могут учитывать его как дополнительный показатель.

Возможно ли поступление без НМТ в вуз в 2026 году

Абитуриенты, которые уже имеют диплом бакалавра или магистра и поступают на второе высшее образование на контрактной основе, НМТ не сдают. В таких случаях поступление происходит по результатам профессионального экзамена или собеседования, которое проводит сам университет.

Отдельные категории абитуриентов могут быть зачислены на первое высшее образование без НМТ, пройдя индивидуальное собеседование.

Кто может не сдавать НМТ в 2026 году:

лица с инвалидностью I и II группы;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

ветераны войны и участники боевых действий;

абитуриенты из временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий (поступление по квоте 2).

Как будет проходить вступительная кампания в 2026 году

Поступление без НМТ в 2026 году осуществляется на основе собеседований, проводимых по программам школьных предметов. Формат и критерии оценки определяют приемные комиссии высших учебных заведений, которые обязаны заранее обнародовать соответствующую информацию на своих официальных сайтах.

Для тех, кто будет сдавать НМТ, в 2026 году основная сессия тестирования продлится с 20 мая по 25 июня, дополнительная с 17 по 24 июля. Регистрация начнется 5 марта и продлится до 2 апреля. Для участия необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, паспорт, ID-карту или загранпаспорт.

