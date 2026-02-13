Для більшості випускників 11-х класів національний мультипредметний тест (НМТ) – це стандартний шлях до вступу в університет. Але це не єдиний варіант. Українська система вступу передбачає кілька альтернатив, які дозволяють стати студентом без результатів НМТ.

Розберімося, чи можливий вступ без НМТ 2026 і як у такому разі відбувається зарахування.

Чи обов’язково здавати НМТ у 2026 році

НМТ не є обов’язковим для випускників, які після школи не планують вступати до університету.

Зараз дивляться

Куди можна вступити без НМТ у 2026 році:

до коледжів,

фахових передвищих,

професійно-технічних закладів освіти

Для вступу зазвичай достатньо шкільного атестата або проходження співбесіди. Сам атестат видають без результатів НМТ, на основі річних оцінок.

Результати тестування, як правило, не потрібні й для вступу до закордонних університетів. Більшість іноземних закладів мають власні вимоги до абітурієнтів і не вимагають українського НМТ, хоча окремі виші можуть враховувати його як додатковий показник.

Чи можливий вступ без НМТ до вишу у 2026 році

Абітурієнти, які вже мають диплом бакалавра або магістра і вступають на другу вищу освіту на контрактній основі, НМТ не складають. У таких випадках вступ відбувається за результатами фахового іспиту або співбесіди, яку проводить сам університет.

Окремі категорії вступників можуть бути зараховані на першу вищу освіту без НМТ, пройшовши індивідуальну співбесіду.

Хто може не складати НМТ у 2026 році:

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

ветерани війни та учасники бойових дій;

вступники з тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій (вступ за квотою 2).

Як проходитиме вступна кампанія у 2026 році

Вступ без НМТ у 2026 здійснюється на основі співбесід, що проводяться за програмами шкільних предметів. Формат і критерії оцінювання визначають приймальні комісії закладів вищої освіти, які зобов’язані заздалегідь оприлюднити відповідну інформацію на своїх офіційних сайтах.

Для тих, хто складатиме НМТ, у 2026 році основна сесія тестування триватиме з 20 травня до 25 червня, додаткова з 17 до 24 липня. Реєстрація розпочнеться 5 березня і триватиме до 2 квітня. Для участі необхідно мати документ, що посвідчує особу, паспорт, ID-картку або закордонний паспорт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.