Украина готова к соглашению, которое принесет реальный мир, а полномасштабную войну с Россией нужно завершить с достоинством.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский о соглашении по миру в Украине

– Украина готова к соглашению, которое принесет реальный мир для Украины и Европы. И я уверен, что эту войну можно завершить. В первую очередь с достоинством. Это самое важное для нас, – сказал Зеленский.

Сейчас смотрят

По его словам, Украина готова вкладываться в общую безопасность Европы и поделиться всем, что удалось изучить за годы полномасштабной войны.

Он отметил, что прямо сейчас продолжается совместная работа, чтобы защитить жизнь в Украине.

Президент отметил, что сейчас строится новая система, архитектура ответов и подходы, чтобы защитить жизнь в любой европейской стране, когда появится соответствующая необходимость.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не отказывается от идеи военной экспансии и продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний.

– Путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с любым живым человеком о реальной жизни, – заявил Зеленский.

Как утверждает президент Украины, российский диктатор может видеть себя царем, но на самом деле он – это раб войны.

В то же время Зеленский назвал ошибкой то, что Европа сейчас отсутствует за столом переговоров. По его словам, США часто возвращаются к вопросу уступок, обсуждая такой вопрос только в контексте Украины, а не России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.