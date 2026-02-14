Путин — это раб войны: Зеленский об условиях мира и угрозе экспансии РФ
- На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к соглашению, которое принесет реальный мир и позволит завершить войну с достоинством.
- Президент подчеркнул важность европейского участия в переговорах и раскритиковал имперские амбиции Путина, который продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний прошлого.
Украина готова к соглашению, которое принесет реальный мир, а полномасштабную войну с Россией нужно завершить с достоинством.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский о соглашении по миру в Украине
– Украина готова к соглашению, которое принесет реальный мир для Украины и Европы. И я уверен, что эту войну можно завершить. В первую очередь с достоинством. Это самое важное для нас, – сказал Зеленский.
По его словам, Украина готова вкладываться в общую безопасность Европы и поделиться всем, что удалось изучить за годы полномасштабной войны.
Он отметил, что прямо сейчас продолжается совместная работа, чтобы защитить жизнь в Украине.
Президент отметил, что сейчас строится новая система, архитектура ответов и подходы, чтобы защитить жизнь в любой европейской стране, когда появится соответствующая необходимость.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не отказывается от идеи военной экспансии и продолжает мыслить категориями территориальных завоеваний.
– Путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с любым живым человеком о реальной жизни, – заявил Зеленский.
Как утверждает президент Украины, российский диктатор может видеть себя царем, но на самом деле он – это раб войны.
В то же время Зеленский назвал ошибкой то, что Европа сейчас отсутствует за столом переговоров. По его словам, США часто возвращаются к вопросу уступок, обсуждая такой вопрос только в контексте Украины, а не России.