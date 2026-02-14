Зеленский в Мюнхене: Хуже всего — услышать от командующих, что ПВО пустая
- На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский подчеркнул критическую необходимость Украины в немедленном усилении ПВО, отметив, что полученные от партнеров ракеты расходуются почти мгновенно для защиты от массированных атак.
- Президент подчеркнул, что из-за постоянных ударов по энергетике и гражданским объектам задержки в поставках оружия ставят страну под угрозу истощения оборонных ресурсов.
Украине немедленно необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы защищаться от массированных российских атак по различным регионам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский о необходимости ПВО
По словам Зеленского, Украина получила в минувшее воскресенье от партнеров ракеты для ПВО. Однако их уже использовали для отбивания российской атаки в ночь на четверг, 12 февраля.
– ПВО использовала те ракеты, которые поступили нам от партнеров буквально за несколько дней до того. Они приехали в воскресенье. И в ночь на четверг эти ракеты уже защищали наше небо, – сказал президент.
Он подчеркнул, что речь идет только об одной ночи, но российские атаки происходят почти постоянно в Украине. По крайней мере раз в неделю происходят массированные удары, утверждает глава государства.
В то же время Зеленский продемонстрировал мировым лидерам визуализацию массированной российской атаки в ночь на 12 февраля, когда российские войска применили по Украине 24 баллистические ракеты.
– Худшее, что может услышать лидер страны во время войны, – это отчет от командиров Воздушных сил, которые говорят, что подразделения ПВО – с пустыми руками, нет новых поставок. А разведка говорит, что приближается новая атака через день-два, – подчеркнул он.
Как отметил президент, иногда удается доставить новые ракеты для наших Patriot или Nasams прямо перед атакой, а иногда – прямо в последний момент.
По его словам, за январь Россия использовала 6 тыс. ударных беспилотников, 158 ракет всех типов и около 5,5 тыс. авиабомб. И это происходит каждый месяц, подчеркнул президент Украины.
Кроме того, Зеленский обратил внимание, что в Украине нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими атаками.