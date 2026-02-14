Украине немедленно необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы защищаться от массированных российских атак по различным регионам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский о необходимости ПВО

По словам Зеленского, Украина получила в минувшее воскресенье от партнеров ракеты для ПВО. Однако их уже использовали для отбивания российской атаки в ночь на четверг, 12 февраля.

– ПВО использовала те ракеты, которые поступили нам от партнеров буквально за несколько дней до того. Они приехали в воскресенье. И в ночь на четверг эти ракеты уже защищали наше небо, – сказал президент.

Он подчеркнул, что речь идет только об одной ночи, но российские атаки происходят почти постоянно в Украине. По крайней мере раз в неделю происходят массированные удары, утверждает глава государства.

В то же время Зеленский продемонстрировал мировым лидерам визуализацию массированной российской атаки в ночь на 12 февраля, когда российские войска применили по Украине 24 баллистические ракеты.

– Худшее, что может услышать лидер страны во время войны, – это отчет от командиров Воздушных сил, которые говорят, что подразделения ПВО – с пустыми руками, нет новых поставок. А разведка говорит, что приближается новая атака через день-два, – подчеркнул он.

Как отметил президент, иногда удается доставить новые ракеты для наших Patriot или Nasams прямо перед атакой, а иногда – прямо в последний момент.

По его словам, за январь Россия использовала 6 тыс. ударных беспилотников, 158 ракет всех типов и около 5,5 тыс. авиабомб. И это происходит каждый месяц, подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский обратил внимание, что в Украине нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими атаками.

