Україна готова до угоди, яка принесе реальний мир, а повномасштабну війну з Росією потрібно завершити з гідністю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський про угоду щодо миру в Україні

– Україна готова до угоди, яка принесе реальний мир для України та Європи. І я певен, що цю війну можна завершити. Першочергово з гідністю. Це найважливіше для нас, – сказав Зеленський.

Зараз дивляться

За його словами, Україна готова вкладатися у спільну безпеку Європи та поділитися всім, що вдалося вивчити протягом років повномасштабної війни.

Він зазначив, що прямо зараз триває спільна робота, щоб захистити життя в Україні.

Президент зазначив, що зараз будується нова система, архітектура відповідей та підходи, щоб захистити життя в будь-якій європейській країні, коли з’явиться відповідна потреба.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від ідеї військової експансії та продовжує мислити категоріями територіальних завоювань.

– Путін радиться більше з царем Петром і імператрицею Єкатериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя, – заявив Зеленський.

Як стверджує президент України, російський диктатор може бачити себе царем, але насправді він – це раб війни.

Водночас Зеленський назвав помилкою те, що Європи зараз немає за столом переговорів. За його словами, США часто повертаються до питання поступків, обговорюючи таке питання лише в контексті України, а не Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.