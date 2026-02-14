Українська сторона підтримує контакт з американською стороною у всіх напрямках. Незабаром буде зустріч із держсекратерем США Марко Рубіо, а за дві години – телефонна розмова зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це заявив президент під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Зеленський про переговори зі США

– Зараз – секретар Рубіо, далі за дві години ми проведемо дзвінок з Віткоффом і Кушнером, – сказав президент у суботу, 14 лютого.

За словами Зеленського, завдання України – підтримувати контакт зі США і зробити так, щоб вони не вийшли з переговорного процесу.

– Поки що Європи не дуже багато в переговорах, хоча вона хоче цього. Україна робить все, аби долучити європейців, але проти їхньої участі виступають росіяни. Це несправедливо, і для нас важливі гарантії безпеки від Європи, – додав президент.

Зеленський вважає, що якщо Європа буде разом із США, РФ та Україною за столом перемовин, тоді буде більше шансів закінчити війну.

– Я думаю, що знову ж таки, що більш чіткий тиск на Путіна, то більш чіткими будуть перемовини за участі всіх нас. Бо є багато людей, є багато лідерів. Саме тому я думаю, що якщо Європа буде і з Сполученими Штатами, і з Росією та Україною за одним столом, то в нас буде більше шансів покласти кінець цієї війни, – сказав глава держави.

