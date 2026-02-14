Для обеспечения послевоенных гарантий безопасности Украине может понадобиться вмешательство Конгресса США. В то же время призывы к компромиссам во время переговоров в адрес Киева не являются справедливыми.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью POLITICO во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Заявление Зеленского на Мюнхенской конференции: что известно

По словам президента, сейчас именно Украина фактически сдерживает дальнейшую агрессию России в Европе, тогда как решающее влияние на завершение войны имеют только Соединенные Штаты.

— Сегодня только Соединенные Штаты могут остановить Путина, — подчеркнул Зеленский.

Он раскритиковал сигналы со стороны Вашингтона, которые, по его словам, создают впечатление, что именно Украина должна идти на компромиссы, в частности в отношении территорий на Донбассе.

— Есть некоторые сигналы от американской стороны от президента Трампа. Они говорят: “Настало время компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед”. Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который пошел мир. Мы согласились на прекращение огня, Путин отказался, — подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что любые послевоенные гарантии безопасности могут оказаться формальными без участия законодательной власти США.

По его словам, Конгресс может сыграть ключевую роль — либо через финансирование послевоенной украинской армии, либо через международное соглашение.

— Гарантии безопасности будут работать только после того, как Конгресс проголосует, — подчеркнул он.

Также президент Украины отверг требование администрации Дональда Трампа достичь мирного соглашения до лета, заявив, что Россия использует переговорный процесс для нормализации отношений и ослабления санкций.

По мнению Зеленского, стратегическая цель Кремля остается неизменной — оккупация восточных регионов Украины, в частности частей Донецкой и Луганской областей.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай имеет реальные рычаги влияния на Россию и способен остановить войну одним телефонным звонком, прекратив экономическую и технологическую поддержку Москвы.

По его словам, Пекин мог бы отрезать Россию от технологий двойного назначения и прекратить закупку российской нефти и газа — ключевых источников доходов Кремля.

