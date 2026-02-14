Україні негайно потрібно посилення протиповітряної оборони, щоб захищатися від масованих російських атак по різних регіонах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в межах Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський про потребу в ППО

За словами Зеленського, Україна отримала у минулу неділю від партнерів ракети для ППО. Однак їх уже використали для відбиття російської атаки у ніч на четвер, 12 лютого.

– ППО використала ті ракети, які надійшли нам від партнерів буквально за кілька днів до того. Вони приїхали в неділю. І в ніч на четвер, ці ракети вже захищали наше небо, – сказав президент.

Він наголосив, що йдеться лише про одну ніч, але російські атаки відбуваються майже постійно в Україні. Щонайменше раз на тиждень є масовані удари, стверджує глава держави.

Водночас Зеленський продемонстрував світовим лідерам візуалізацію масованої російської атаки у ніч проти 12 лютого, коли російські війська застосували по Україні 24 балістичні ракети.

– Найгірше, що може почути лідер країни під час війни – це звіт від командирів Повітряних сил, які кажуть що, підрозділи ППО – з пустими руками, немає нового постачання. А розвідка каже, що наближається нова атака через день-два, – наголосив він.

Як зазначив президент, інколи вдається доставити нові ракети для наших Patriot чи Nasams просто перед атакою, а інколи – просто в останній момент.

За його словами, за січень Росія використала 6 тис. ударних безпілотників, 158 ракет усіх типів та близько 5,5 тис. авіабомб. І це відбувається щомісяця, наголосив президент України.

Крім цього, Зеленський звернув увагу, що в Україні немає жодної електростанції, яку не пошкодили б російські атаки.

