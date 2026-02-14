Зеленський у Мюнхені: Найгірше — почути від командувачів, що ППО пуста
- На Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський наголосив на критичній потребі України в негайному посиленні ППО, зазначивши, що отримані від партнерів ракети витрачаються майже миттєво для відбиття масованих атак.
- Президент наголосив, що через постійні удари по енергетиці та цивільних об'єктах затримки в постачанні зброї ставлять країну під загрозу виснаження оборонних ресурсів.
Україні негайно потрібно посилення протиповітряної оборони, щоб захищатися від масованих російських атак по різних регіонах.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в межах Мюнхенської безпекової конференції.
Зеленський про потребу в ППО
За словами Зеленського, Україна отримала у минулу неділю від партнерів ракети для ППО. Однак їх уже використали для відбиття російської атаки у ніч на четвер, 12 лютого.
– ППО використала ті ракети, які надійшли нам від партнерів буквально за кілька днів до того. Вони приїхали в неділю. І в ніч на четвер, ці ракети вже захищали наше небо, – сказав президент.
Він наголосив, що йдеться лише про одну ніч, але російські атаки відбуваються майже постійно в Україні. Щонайменше раз на тиждень є масовані удари, стверджує глава держави.
Водночас Зеленський продемонстрував світовим лідерам візуалізацію масованої російської атаки у ніч проти 12 лютого, коли російські війська застосували по Україні 24 балістичні ракети.
– Найгірше, що може почути лідер країни під час війни – це звіт від командирів Повітряних сил, які кажуть що, підрозділи ППО – з пустими руками, немає нового постачання. А розвідка каже, що наближається нова атака через день-два, – наголосив він.
Як зазначив президент, інколи вдається доставити нові ракети для наших Patriot чи Nasams просто перед атакою, а інколи – просто в останній момент.
За його словами, за січень Росія використала 6 тис. ударних безпілотників, 158 ракет усіх типів та близько 5,5 тис. авіабомб. І це відбувається щомісяця, наголосив президент України.
Крім цього, Зеленський звернув увагу, що в Україні немає жодної електростанції, яку не пошкодили б російські атаки.