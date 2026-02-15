Потери врага на 15 февраля 2026

личного состава – около 1 253 270 (+1 250) человек,

танков – 11 672 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 24 037 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 37 293 (+11) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 648 (+3) ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 300 (+0) ед.,

самолетов – 435 (+0) ед.,

вертолетов – 347 (+0) ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 134 858 (+552) ед.,

крылатых ракет – 4 286 (+0) ед.,

кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,

подводных лодок – 2 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 78 485 (+97) ед.,

специальной техники – 4 071 (+0) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

