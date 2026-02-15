martahrybovskaya
2 мин.
Карта боевых действий на 15 февраля 2026 года – ситуация на фронте
Потери врага на 15 февраля 2026
- личного состава – около 1 253 270 (+1 250) человек,
- танков – 11 672 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 037 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 37 293 (+11) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 648 (+3) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 300 (+0) ед.,
- самолетов – 435 (+0) ед.,
- вертолетов – 347 (+0) ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 134 858 (+552) ед.,
- крылатых ракет – 4 286 (+0) ед.,
- кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,
- подводных лодок – 2 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 485 (+97) ед.,
- специальной техники – 4 071 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Сейчас смотрят
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.