Карта бойових дій на 15 лютого 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, російські окупанти застосували 3068 дронів-камікадзе та здійснили 2160 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2026
Втрати ворога на 15 лютого 2026
- особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб,
- танків – 11 672 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од.,
- артилерійських систем – 37 293 (+11) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 648 (+3) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 300 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 347 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од.,
- крилатих ракет – 4 286 од.,
- кораблів та катерів – 29 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 485 (+97) од.,
- спеціальної техніки – 4 071 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1453-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
