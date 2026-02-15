На кінець минулої доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, російські окупанти застосували 3068 дронів-камікадзе та здійснили 2160 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 15 лютого 2026

Втрати ворога на 15 лютого 2026

особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб,

танків – 11 672 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од.,

артилерійських систем – 37 293 (+11) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 648 (+3) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 300 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 347 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од.,

крилатих ракет – 4 286 од.,

кораблів та катерів – 29 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 485 (+97) од.,

спеціальної техніки – 4 071 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1453-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

