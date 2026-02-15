В ночь на 15 февраля (с 18:30 14 февраля) российский враг атаковал Украину 83 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 50 БПЛА – это Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 15 февраля

Так, россияне запускали дроны из Миллерова, Брянска, Приморско-Ахтарска, что в России, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 55 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов. К сожалению, зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

Военные предупреждают, что атака вражеских БПЛА продолжается.

Ночью российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

