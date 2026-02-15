Ночью РФ атаковала дронами Запорожье: повреждены дома, есть раненые
Ночью 15 февраля российские ударные беспилотники атаковали Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье ночью 15 февраля: что известно
Ближе ко второму часу ночи начальник ОВА предупредил об угрозе ударных дронов для Запорожской области.
Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в результате вражеского удара по Запорожью поврежден частный жилой дом, там возник пожар. Три человека получили ранения: 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Повреждены по меньшей мере четыре дома.
Все оперативные службы работают на местах и помогают людям.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.