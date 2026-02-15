У ніч на 15 лютого (з 18:30 14 лютого) російський ворог атакував Україну 83 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 50 БпЛА – це Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 15 лютого

Так, росіяни запускали дрони із Міллерова, Брянська, Приморсько-Ахтарська, що в Росії, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та придушено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів. На жаль, зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Військові попереджають, що атака ворожих БпЛА триває.

Вночі російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1453-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

