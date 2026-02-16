Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у справі Мідас та повідомили про підозру колишньому міністру енергетики, який обіймав посаду у 2021–2025 роках.

Зауважимо, що в ці роки посаду міністра енергетики обіймав Герман Галущенко.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Герману Галущенко повідомили про підозру: що відомо

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья — самоврядній заморській території Великої Британії — за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, було зареєстровано інвестиційний фонд.

Фонд планував залучити близько $100 млн інвестицій.

Його очолив давній знайомий учасників злочинної організації — громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за даними правоохоронців, професійно надавав послуги з легалізації злочинних доходів.

Серед інвесторів фонду була родина підозрюваного.

Для приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі.

Їхніми бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей ексвисокопосадовця.

Ці компанії стали формальними інвесторами фонду, а кошти на його рахунки у трьох швейцарських банках перераховували учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного.

Слідство встановило, що під час перебування ексміністра на посаді злочинна організація через його довірену особу, відому під псевдонімом Рокет, отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Кошти легалізовували через криптовалюту та інвестування у фонд.

На рахунки, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн, ще 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро передали готівкою або напряму в Швейцарії.

Частину грошей витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, іншу — розмістили на депозитах, що приносили додатковий дохід родині.

15 лютого 2026 року під час спроби залишити територію України Германа Галущенка затримали детективи НАБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

