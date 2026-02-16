Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 16 февраля: ВСУ уничтожили 1 180 оккупантов и 26 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 180 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 16 февраля 2026
- личного состава – около 1 254 450 (+1 180) человек,
- танков – 11 676 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 042 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 37 319 (+26) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 648 ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 301 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 135 459 (+601) ед.,
- крылатых ракет – 4 286 ед.,
- кораблей и катеров – 29 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 654 (+169) ед.,
- специальной техники – 4 071 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1454-и сутки.
