За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 180 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 16 февраля 2026

  • личного состава – около 1 254 450 (+1 180) человек,
  • танков – 11 676 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 24 042 (+5) ед.,
  • артиллерийских систем – 37 319 (+26) ед.,
  • реактивных систем залпового огня – 1 648 ед.,
  • средств противовоздушной обороны – 1 301 (+1) ед.,
  • самолетов – 435 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 135 459 (+601) ед.,
  • крылатых ракет – 4 286 ед.,
  • кораблей и катеров – 29 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78 654 (+169) ед.,
  • специальной техники – 4 071 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1454-и сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Убил детей из ружья и застрелился сам: все о трагедии во Львовской области
На Львівщині застреленими знайшли двох дітей та їх батька

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.