В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области нашли застреленными двоих детей.

На Львовщине застреленными нашли двоих детей и их отца

Сегодня произошла трагедия в селе Станиславчик Золочевского района Львовской области.

По состоянию на 22:45 15 февраля, застреленными нашли двоих детей в возрасте 13 и 15 лет и их отца, пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Также без признаков жизни был найден их отец.

Позже в полиции Львовской области сообщили, что устанавливаются обстоятельства двойного убийства и самоубийства в Золочевском районе.

– Сегодня, 15 февраля, около 21:25 в полицию поступило сообщение о выстрелах, которые прозвучали в одном из домов в селе Станиславчик Золочевского района. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела трех человек — 42-летнего местного жителя и его двоих детей 13 и 15 лет, без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы.

Как сообщили в местной Службе по делам детей, семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

– Держу ситуацию на личном контроле. На связи со всеми службами и буду информировать о подтвержденных деталях, — сообщил Максим Козицкий.

По факту начато уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием “самоубийство”.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все детали происшествия.

